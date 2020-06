Sílvia Alberto grávida pela segunda vez aos 38 anos

11:57

Depois de ter sido mãe pela primeira vez há cerca de um ano, Sílvia Alberto, de 38 anos, está grávida novamente. A apresentadora da RTP1 já é mãe de Pedro, de apenas 16 meses, fruto da sua relação com Iñigo de Maria-Tomé Pérez, um espanhol nascido na cidade do México e especialista em assuntos asiáticos.

O segredo terá sido revelado nos bastidores do programa ‘Got Talent Portugal’ da RTP1, de acordo com a revistra 'Nova Gente'.

É de recordar que a atriz trocou alianças em segredo com o pai do seu filho, Iñigo Pérez, três semanas depois de ter sido, mãe na Conservatória do Registo Civil, tendo a cerimónia contado apenas com duas testemunhas.