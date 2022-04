Sílvia Alberto perde peso e ganha ousadia

Decote revela perda de peso

Foto: Direitos Reservados

01:30

Um ano e cinco meses depois de ter sido mãe do segundo filho, Sílvia Alberto mostra já ter recuperado a forma física.A apresentadora, de 40 anos, tem-se mostrado mais arrojada do que nunca, optando por vestidos com grandes decotes, que têm chamado a atenção nas galas do ‘Got Talent Portugal’ (RTP 1), projeto que marca o seu regresso ao trabalho depois de ter sido mãe de Emília - a final do concurso está marcada para o próximo domingo à noite.As peças de roupa têm todas em comum os decotes, que mostram que a comunicadora perdeu peso mas ganhou ousadia. Além dos decotes reveladores, Sílvia tem optado também por modelos sempre longos e brincos compridos.n