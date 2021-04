Sílvia Alberto prepara regresso ao ecrã: "Estou cheia de saudades"

As inscrições estão abertas e, no site da estação, está lançado o apelo: "O 'Got Talent Portugal' está de volta! O palco de todos os talentos está à sua espera!". Na imagem que ilustra o anúncio pode ver-se a comunicadora, que volta a ser aposta, e também o painel de jurados.Manuel Moura dos Santos, Cuca Roseta, Sofia Escobar e Pedro Tochas vão manter-se nas avaliações aos concorrentes e a animar as noites de domingo.Está assim prometido mais um regresso em grande do formato, que marca também uma fase especial na vida da apresentadora: o primeiro programa que faz depois de ter estado 100% dedicada a Emília, nascida em novembro, e a Pedro, de um ano, ambos fruto da relação com o espanhol Iñigo Pérez., afirma Sílvia Alberto à ‘Sexta’.A apresentadora revela a expetativa de que esta seja uma edição ainda mais forte do talent show.Foi em julho que Sílvia Alberto se despediu da televisão. Na altura, mostrava-se orgulhosa de toda a equipa., escreveu, reforçando as dificuldades de trabalhar em tempos de pandemia.No entanto, recentemente, partilhou uma imagem sua dos bastidores do Festival Eurovisão, em Lisboa, de 2018 e mostrou-se saudosista. "Saudades (...) das grandes noites de entretenimento. Está para breve."