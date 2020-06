Sílvia Rizzo confessa em lágrimas que já pensou em suicídio: "Foi pelos meus filhos que fiquei cá"

Marta, de 21 anos, e o António, de 23, fruto da relação com António Parente

O relato emotivo aconteceu durante a conversa com Fátima Lopes no programa 'A Tarde é Sua', da TVI, ao falar sobre os filhos, acrescentou.Questionada acerca da identidade com quem partilha os seus dissabores, a atriz revelou que não tem confidentes.O humor tem ajudado a estrela da ficção nacional a enfrentar os momentos mais conturbados e enganar os que estão à sua volta."Já no liceu as pessoas que estavam comigo sempre acharam que sou a pessoa que não tem problemas, porque estou sempre a rir. Tenho o prazer enorme de ver as pessoas rir. Passo muito [mal] com as coisas à minha volta", completou.