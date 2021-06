Sílvia Rizzo garante que Manuel Marques não traiu a 'ex': "Ele acabou primeiro o casamento"

Atriz sai em defesa do colega de gravações e diz que amor com Beatriz Barosa só começou depois da rutura.

O namoro entre, de 24, continua a fazer correr muita tinta. O ator colocou um ponto final no casamento com Ana Martins para poder viver livremente o romance com a colega, 22 anos mais nova, mas houve quem afirmasse que a estrela de 'Festa é Festa', da TVI, tinha traído a ex-companheira., que faz de mulher do ator na novela de Queluz de Baixo, foi convidada do 'Cara Podre', da RFM, onde acabou por esclarecer a situação do colega, começou por dizer.

"O Manuel Marques, que acabou de se separar, estava muito indignado e triste, porque diziam que ele tinha traído a mulher. Um grande filme, uma novela. Não, não é. Separou-se, de facto, teve o cuidado de respeitar a pessoa que estava com ele, respeitou perfeitamente, sempre. Não se faz isto, a sério", afirmou.



Recorde-se que a revista 'Nova Gente' já tinha contactado uma fonte da TVI que tinha garantindo que o ator só tinha assumido o romance com Beatriz Barosa depois de ter colocado um ponto final no casamento. "O Manel não fez nada de errado. Acabou primeiro o casamento e só depois é que se envolveu com a Beatriz. Nos bastidores de 'Festa é Festa' já muitas pessoas sabem".



Ana Martins, ex-mulher de Manuel Marques, ainda não superou o fim do matrimónio e continua a manter, nas suas redes sociais, as fotos da sua história de amor com o ator da TVI.