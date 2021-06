Sílvia Rizzo sai em defesa de Manuel Marques

Sílvia Rizzo acompanhou o início de namoro entre o novo casal

01:30

Carolina Marques Dias

Sílvia Rizzo faz de mulher de Manuel Marques na telenovela ‘Festa é Festa’, da TVI, e, por isso, acompanhou de perto o começo do romance entre o ator e a colega Beatriz Barosa, de 24 anos.Em conversa com a RFM, a atriz fez questão de defender o colega, de 46 anos, para garantir que este terminou primeiro o casamento com a mãe das duas filhas, Ana Martins, e só depois se envolveu com Beatriz. "O Manuel Marques, que acabou de se separar, estava muito indignado e triste, porque diziam que ele tinha traído a mulher. Separou-se, de facto, teve o cuidado de respeitar a pessoa que estava com ele", começou por afirmar, numa versão corroborada por fontes ligadas à TVI: "O Manel não fez nada de errado. Acabou primeiro o casamento e só depois é que se envolveu com a Beatriz."Manuel Marques começou a nutrir sentimentos pela colega durante as gravações da novela da TVI, que começou há cerca de três meses. De forma a viver um romance livre com a nova amada, colocou um ponto final no casamento com Ana Martins, com quem estava junto há quase 20 anos.