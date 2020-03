Simão Sabrosa e Vanessa em nova casa de luxo

01:30

Carolina Cunha

Juntos há cerca de oito anos, o antigo jogador Simão Sabrosa e a mulher, Vanessa Rebelo, trocaram o luxuoso apartamento no Estoril Sol por uma nova moradia, construída de raiz.



Nas redes sociais, a decoradora já partilhou as primeiras fotos da vivenda e, ao CM, explicou que os filhos foram os principais impulsionadores da mudança. "Dividir um apartamento com crianças é complicado. Mudámos para podermos ter um espaço exterior", conta.

A mudança foi feita nas últimas semanas e o casal já se encontra na casa nova, também no Estoril. A mulher do ex-jogador assumiu as rédeas da decoração.



"É um projeto pessoal e especial", disse Vanessa que, orgulhosa, tem mostrado as várias divisões e também do espaço exterior, com piscina e jardim. Quanto ao apartamento no Estoril Sol, o casal ainda não decidiu o seu destino, mas não descarta um arrendamento ou venda.