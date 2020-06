Simão Sabrosa e Vanessa Rebelo celebram aniversário do filho: “6 anos de muito amor”

Simão Sabrosa e mulher, Vanessa Rebelo, celebraram esta quarta-feira, dia 17, o aniversário do filho, Simão Salvador, que fez seis anos.

Nas redes sociais, o antigo jogador de futebol e a mulher partilharam fotografias e vídeos da festa temática, a que o menino teve direito.

"Seis anos de muito amor, hoje é o teu dia, mas será sempre nosso Vanessa Rebelo. Cresceste tão rápido meu amor, todos os dias são desafiantes e sempre cheios de sorrisos e muito amor. És inspirador, és único, és maravilhoso. Amo-te hoje e sempre meu índio/ninja/boxeador/jogador/veterinário", escreveu Simão na legenda da fotografia, em que o menino aparece vestido de ninja.

Por seu lado, Vanessa Rebelo partilhou pormenores da decoração da festa temática, assim como vídeos do menino, deixando uma mensagem especial na sua página a agradecer às pessoas que a ajudaram a preparar a festa.

No aniversário, estiveram presentes os filhos mais velhos do jogador, Mariana, de 19 anos e Martim, de 16, fruto do anterior casamento com Filipa Valente, assim como Rodrigo, de 10 anos, filho de Vanessa Rebelo com Bruno Aguiar.



Veja aqui o vídeo:





A carregar o vídeo ...

Menino completou seis anos.