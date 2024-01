Simão Sabrosa e Vanessa Rebelo vão dizer o ‘sim’ Relação que começou com traição ao melhor amigo vai agora ser oficializada.

Simão Sabrosa e Vanessa Rebelo vão dizer o ‘sim’

01:30

Após doze anos de romance e um filho em comum, Simão Sabrosa e Vanessa Rebelo vão subir ao altar. O pedido de casamento, feito pelo antigo futebolista, foi partilhado pela decoradora através das redes sociais. “Que venha mais um capítulo neste livro que é tão nosso. Amei a cumplicidade destes três meninos/homens da minha vida. Juntos criaram e prepararam uma surpresa linda”, partilhou Vanessa, dando conta que os filhos, Rodrigo (fruto da ex-relação com Bruno Aguiar) e Simão, participaram no pedido de casamento. A relação de Simão e Vanessa começou envolta em polémica. O ex-craque do Benfica apaixonou-se perdidamente por Vanessa, que era a mulher do seu melhor amigo, Bruno Aguiar, de quem tinha sido padrinho de casamento.



Mais sobre