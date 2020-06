Simão Sabrosa fala sobre aniversário do filho

Foi com uma festa temática e com a família reunida que Simão Sabrosa assinalou o sexto aniversário do filho mais novo, Simão, fruto da relação com Vanessa Rebelo.O tema escolhido para festa foi o ‘Ninjago’, uma espécie de super-herói criado pela histórica marca Lego. Presentes estiveram também os filhos mais velhos do ex-futebolista, Mariana, de 19 anos, e Martim, de 16, do seu anterior casamento com Filipa Valente, assim como Rodrigo, 10 anos, filho que Vanessa Rebelo teve com o ex-jogador Bruno Aguiar., escreveu o antigo jogador do Benfica na legenda da foto em que se vê o pequeno Simão rodeado de bonecos.Juntos há cerca de oito anos, Simão Sabrosa e Vanessa Rebelo, recorde-se, trocaram, recentemente, o luxuoso apartamento no Estoril Sol por uma nova moradia, construída de raiz, também na zona do Estoril. Foi a decoradora quem fez questão de partilhar as primeiras fotos da vivenda, tendo explicado ao CM que os filhos foram os principais impulsionadores da mudança., contou.A mudança foi feita em março, com a mulher do ex-jogador assumir as rédeas da decoração., disse Vanessa que, orgulhosa, partilhou as várias divisões e também o espaço exterior, com piscina e jardim. Durante o período de quarentena, Simão e Vanessa publicaram mesmo vários momentos a treinar juntos já na casa nova.Quanto ao apartamento no Estoril Sol, o casal ainda não decidiu o seu destino, mas não descarta um arrendamento ou mesmo a venda.