Simão Sabrosa festejou aniversário em família

Até velhinhos, somos parceiros, muito diferentes mas muito unidos. Eu o emocional tu o racional! Diz lá se eu não faço sempre vídeos giros sobre ti… até tu te apaixonas por ti mesmo", escreveu a designer de interiores na publicação que fez no Instagram.

Esta última terça-feira, dia 31 de outubro, Simão Sabrosa, celebrou 44 anos de vida. Para festejar este dia oreuniu-se com a família e viveu momentos muito divertidos como foi visível nas imagens partilhadas pela companheira Vanessa Rebelo, nas redes sociais.Nessas imagens vê-se o ex-jogador de futebol muito animado, com um copo de vinho na mão, a dançar e cantar junto à companheira.

Já num outro momento, Simão Sabrosa sopra as velas acompanhado pelo filho, que tem comum com a atual companheira e o enteado Rodrigo Aguiar, fruto da antiga relação de Vanessa Rebelo com Bruno Aguiar.



"Ontem foi tudo tão corrido que hoje vai ser um spam do teu aniversário! Afinal não fazemos 44 todos os dias. Os índios cresceram, nós crescemos… sobrevivemos todos os dias a muito e a isto chama-se viver", acrescentou ainda Vanessa Rebelo noutra publicação.