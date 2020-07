Simão Sabrosa joga raquetes proibidas

Apesar de os jogos coletivos estarem proibidos nas praias, no âmbito das novas regras para prevenir o contágios de Covid-19, Simão Sabrosa não resistiu a uma partida de raquetes com a filha Mariana Sabrosa, na praia dos Salgados, em Albufeira. O ex-jogador do Benfica e da Seleção Nacional está de férias no Algarve, tal como já é tradição, com a mulher Vanessa Rebelo, o filho de ambos, Simão Salvador, de seis anos, e a filha Mariana, de 19, fruto da anterior relação com Filipa Valente.Segundo o CM apurou, o antigo futebolista é um grande adepto do jogo de raquetes na praia. Durante as suas férias pratica esta atividade desportiva quase todos os dias. Este ano, as regras são diferentes mas o ex-futebolista não resistir ou nem se lembrou da proibição imposta devido à pandemia.De acordo com o plano de desconfinamento divulgado pelo Governo, no dia 15 de maio, durante a época balnear estão "interditas atividades desportivas com duas ou mais pessoas, exceto atividades náuticas, aulas de surf e desportos similares". Ou seja, jogos como raquetes, bola ou atirar o disco "não serão atividades permitidas este ano", salientou, na altura, o próprio primeiro-ministro António Costa.No entanto, na altura havia poucas pessoas na praia e, sabe o CM, ninguém se terá queixado às autoridades. Por outro lado, sendo os dois jogadores elementos da mesma família, o perigo de contágio do novo coronavírus é muito reduzido ou praticamente inexistente, uma vez que Simão e a filha Mariana estão de férias juntos e têm frequentado os mesmos locais.Além do jogo de raquetes, o ex-futebolista aproveitou o dia de praia, com temperaturas a rondar os 40 graus, para se refrescar a dar mergulhos ao lado dos filhos. Devido ao calor intenso, a mulher, Vanessa Rebelo, passou a maior parte do tempo à sombra num dos toldos alugados pelo casal.