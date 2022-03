Símbolo da paz encerra Portugal Fashion no Porto 50ª edição fez várias referências à guerra na Ucrânia.

Símbolo da paz encerra Portugal Fashion no Porto

01:30

Miguel Azevedo

Foi de forma simbólica, apelando ao fim da guerra na Ucrânia, que Luís Onofre encerrou o seu desfile na 50ª edição do Portugal Fashion na Alfândega do Porto, que decorreu este fim de semana. O estilista português, que surpreende sempre com as suas propostas de calçado feminino, colocou nos pés da modelo ucraniana Sasha Kholkina umas sandálias com uma pomba branca, símbolo da paz. “É uma edição exclusiva e limitada a 10 pares, que estará à venda em duas semanas”, disse Onofre, anunciando que as receitas reverterão para a Associação Nova Dimensão de ajuda aos refugiados. Um dia antes, recorde-se, Pé de Chumbo (Alexandra Oliveira) fez desfilar várias manequins com t-shirts com frases contra a guerra. A última noite do evento, no sábado, teve ainda propostas de Alexandra Moura e da dupla Alves & Gonçalves.



Mais sobre

artigos relacionados