Simon Cowell hospitalizado após cair de bicicleta e fraturar a coluna

14 ago 2020 • 18:51

Simon Cowell escapou à paralisia por apenas um centímetro. O empresário de música fraturou a coluna após uma queda grave de bicicleta elétrica na sua casa em Malibu, na Califórnia, no passado sábado, dia 8 de agosto.

O jurado de programas como o ‘X Factor’ ou ‘America’s Got Talent’ de 60 anos teve de ser submetido de imediato a uma cirurgia. De acordo com a revista ‘The Hollywood Reporter’, Simon estava com a família quando o incidente se deu.

Um amigo próximo do jurado revelou ao jornal britânico ‘The Mirror’ que foi por muito pouco que o acidente não provocou danos na coluna espinal, o que muito provavelmente o deixaria sem andar.

Entretanto, o porta-voz do empresário emitiu um comunicado a dizer que Simon "está bem" e "sob observação".