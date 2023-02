Simone de Oliveira assediada por ministro

Simone de Oliveira enfrentou uma situação de assédio

Vanessa Fidalgo

A atriz Simone de Oliveira, de 84 anos, admitiu que, ao longo da sua carreira, foi várias vezes assediada e que uma das tentativas de engate partiu de um antigo ministro (não revelou a identidade). A atriz não cedeu, mas reconhece hoje em dia que a situação foi muito complicada.

"Tive muita gente atrás de mim, mas eu não era… Esta ideia de que eu era namoradeira é mentira... eu tive um restaurante que se chamava O Candelabro. Um dia, um homem casado foi lá oferecer-me mundos e fundos. Depois, tive um ministro atrás de mim. Andei nas passas do Algarve, perdida, fugi…", confessou à 'Nova Gente'.

Na altura, o pai aconselhou-a a ir para algum lado e Simone foi para o Monumental. "Fui ter com o Vasco Morgado, que sempre me tratou por vedeta e eu a ele por patrão. Toda a gente diz que eu fui para a cama com ele, mas não fui. Nem com ele, nem com o Carlos do Carmo. É mentira, tudo mentira. As pessoas com quem fui para a cama, ninguém sabe", garantiu.