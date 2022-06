Simone de Oliveira diz que está “a fazer força para chegar aos 100 anos”

Depois de se ter despedido dos palcos aos 84 anos (já este ano), Simone de Oliveira revelou agora que quer viver até aos 100 anos. “Não me apetece nada ir embora e tenho um bocadinho de medo” confessou a cantora e atriz no programa ‘Caixa Mágica’, da SIC.“Fico assim um bocadinho espantada em como é que cheguei aqui. ‘Oh mulher, tu estás muito velha, então vais ser bisavó?. Eu penso nas bisavós com 100 anos e eu estou a fazer a maior força para chegar aos 100 anos, adoro viver”, disse no decorrer da conversa com a apresentadora Fátima Lopes.

“Foram muitas vidas com muitas coisas boas, com uma luta tremenda”, contou a artista.