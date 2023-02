Simone de Oliveira: medo de ser violada

"não perceber por que é que tínhamos sido mandados para ali, o que é que estava a acontecer".

Em 1962, Simone de Oliveira, juntamente com Lurdes Resende, Mara Abrantes e Deolinda Rodrigues, foram enviadas para Angola, no meio da guerra colonial, com o objetivo de atuar para as tropas portuguesas.Em conversa com Júlia Pinheiro, Simone revelou que ao todo foram 99 concertos e que fez um pacto com as restantes mulheres., disse.Na altura, a cantora tinha apenas 23 anos e tinha dois filhos, António e Eduarda, de três anos e um na altura, que ficaram à guarda dos seus pais em Portugal. Felizmente, não houve qualquer tipo de abuso e violação sexual, mas o medo era inevitável.A cantora revelou a Júlia que o pior era