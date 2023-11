Simone de Oliveira mudou-se para a Casa do Artista

Simone de Oliveira enfrentou uma situação de assédio

17 nov 2023 • 17:02

Vanessa Fidalgo

Aos 85 anos, Simone de Oliveira mudou-se paera a Casa do Artista.

"Estou na Casa do Artista quietinha, sossegada, há cerca de 15 dias", disse ao site 'Selfie', minutos antes do início do desfile de Fátima Lopes, no Palácio Nacional de Queluz.

"O que me levou a ir para lá... eu moro sozinha desde que o Varela Silva (marido da atriz) morreu. A minha filha não mora em Portugal e o meu filho é professor universitário e tem três filhos. Eles tinham receio que me acontecesse alguma coisa em casa, sozinha, e ali ficava. Portanto, o melhor era eu estar num sítio em que estivesse acompanhada, com um médico por perto", explicou.

Apesar de reconhecer que está bem instalada na Casa do Artista, Simone de Oliveira diz sentir saudades de casa. "Posso dizer que tenho saudades da minha casa. Ainda não voltei lá, ainda não. E não sei se será bom eu lá ir. Não sei se será bom para a minha alma. Quando eu sentir que tenho vontade, e eu tenho as chaves comigo, vou. Mas não sei", rematou.