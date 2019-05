Simone de Oliveira perdeu tudo em carro que se incendiou

Este foi o susto que apanhei perto de Condeixa no dia 7 de Março. Eu e mais duas pessoas íamos para Coimbra onde eu tinha espetáculo eis senão quando o carro que tínhamos alugado no concessionário Citroën PSAR, com 5000 km começou a perder força dando apenas para encostar à berma onde imediatamente começou a arder", contou.







Ficámos sem nada. Nada. Tivemos de comprar sapatos, meias, pasta de dentes, IPad, telemóvel.Tudo", revelou.

"Está provado que foi um supra aquecimento do motor. Que o AirCross tem este problema. Continuar a vender e a alugar estes carros é terrorismo", alertou na publicação.

Simone de Oliveira não ganhou para o susto quando, em março, o carro onde seguia se incendiou a meio da viagem. Na altura, a cantora alugou um automóvel para se deslocar a Coimbra, onde ia dar um espetáculo.A atriz perdeu tudo o que tinha dentro do carro. "Apesar de Simone não ter culpa do que aconteceu, a cantora contou que a concessionária não se preocupou com o ocorrido.