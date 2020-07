Simone de Oliveira revela saudades da família: “Tem sido muito complicado”

Simone de Oliveira esteve no programa de Cristina Ferreira e à conversa com a apresentadora, não conteve a emoção ao falar das saudades que sente da família, devido à situação de pandemia de Covid-19.



"Fiquei completamente sozinha, com a ‘Mariazinha’ que é o meu alter ego. O único sonho que eu gostava era de ter uma varanda, que não tenho. Se eu tivesse uma varanda, já era bom… Não foi fácil, não vamos agora pôr cor-de-rosa onde às vezes é cinzento. Tem sido muito difícil", revelou.

A artista referiu que apesar de não ser uma pessoa de afetos, sentiu saudades do abraço dos netos. "Tenho uma grande saudade deles", disse, emocionada.

"As pessoas acham que eu não choro, que sou forte, que passo tudo, que não sinto solidão e às vezes não é bem verdade. Tem sido muito complicado, estes últimos meses, embora com a ajuda dos meus amigos e do meu filho que vai (lá a casa), mas não há abraços e beijos, mas falta-me o resto, falta-me um bocadinho do resto", terminou.



"Tenho 82 anos e espero chegar pelo menos aos 92. Se não chegar, a única coisa que peço é não chorem, bebam um copo por mim, fumem um cigarro e aprendam a ser felizes porque ser feliz é muito importante", disse a Cristina Ferreira.

Simone de Oliveira aproveitou ainda para apelar ao público para começar a ir ver espectáculos, como ir ao teatro, contudo, em segurança.