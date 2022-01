Sinead O’connor chora morte do filho de 17 anos Shane estava desaparecido há dois dias e lutava contra doença mental.

A cantora Sinead O’Connor está de luto pela morte do filho, Shane, de 17 anos. O jovem tinha desaparecido há dois dias de casa e foi este sábado encontrado sem vida. A notícia foi confirmada pela artista de 55 anos no Twitter. “Meu lindo filho, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, a luz da minha vida, decidiu encerrar a sua luta terrena e está agora com Deus. Que descanse em paz e que ninguém siga o seu exemplo. Meu bebé. Amo-te muito. Que estejas em paz”, escreveu na publicação. Dias antes tinha dado conta que o filho se encontrava internado a lutar contra uma doença mental. Shane é fruto da relação terminada de Sinead com Donal Lunny.

