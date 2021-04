Constança Braddell mostra milagre do remédio inovador para a fibrose quística

Constança Braddell, de 24 anos, emocionou o País ao gravar um vídeo para as redes sociais com o título ‘Não quero morrer. Quero viver’, a relatar o drama que vive desde que foi diagnosticada com fibrose quística.As palavras de socorro da jovem, que solicitava o medicamento Kaftrio, que proporciona uma melhoria significativa na vida dos doentes, chegaram ao Governo e o fármaco chegou às mãos de Constança numa semana. Volvido um mês desde que iniciou o tratamento com o medicamente inovador, a jovem já consegue respirar sozinha e festeja o regresso à normalidade.

“Sinto-me tão feliz por me ter sido dada uma segunda oportunidade de viver, nunca imaginei que em tão pouco tempo me sentiria tão bem”. A jovem retomou as rotinas, e nas redes sociais publicou uma foto, muito elogiada pelos fãs, em que surge sexy, com lingerie cor-de-rosa.