"Sinto que estou muito bem para a minha idade", diz Luís Filipe Vieira

Luís Filipe Vieira soprou 73 velas

Foto: Sérgio Lemos

01:30

Luís Filipe Vieira completou esta quarta-feira 73 anos e celebrou a data com a família, ainda que tivesse faltado um elemento importante. "A minha mulher [Vanda] está com Covid e está isolada", revelou ao CM.O antigo presidente do Benfica sente-se melhor do que nunca, embora admita que a data lhe passe ao lado. "É um dia como os outros. Desde que me sinta bem fisicamente, é o que importa. Na verdade, sinto que estou muito bem para a minha idade".Agora que tem mais tempo livre, Vieira tem como prioridade cuidar da sua saúde. "Acho que fiquei muito mais novo desde que saí do Benfica. Treino todos os dias, como a horas, durmo bem. Já perdi sete quilos", adiantou.