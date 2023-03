Site que publicou fotos de Luciana Abreu com o cavaleiro foi alvo de ataque

na Praça de Touros de Vila Viçosa, no passado sábado, 18 de março. O casal

já não esconde a relação que mantém há várias semanas e Luciana Abreu está cada vez mais integrada no grupo de amigos do cavaleiro.O site "Touro e Ouro" partilhou algumas fotografias do casal durante o evento e por coincidência ou não, o mesmo sofreu um ataque durante a madrugada, da passada segunda-feira, dia 20 de março - a informação foi avançada pelos próprios através das redes sociais., pode ler-se na publicação partilhada pela página.