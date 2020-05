Slávia do 'Big Brother' sente-se discriminada pela produção

A carregar o vídeo ...

Concorrente não recebeu maquilhagem para o seu tom de pele.

A participante natural de Luana, Angola, é uma das favoritas do público.

O episódio mereceu revolta por parte da participante durante a entrada na casa do 'Big Brother', na Ericeira. As companheiras tranquilizaram-na, referindo que tal não passou de um lapso., disse revoltada.O momento já se tornou viral nas redes sociais, em Portugal e também no Brasil. São vários os comentários por parte dos internautas revelando-se solidários com Slávia.