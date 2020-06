Slávia é a primeira mulher expulsa do ‘Big Brother’

11:57

Ana Catharina, Slávia, Noélia e Soraia foram as nomeadas desta semana do ‘Big Brother’, ficando em risco de expulsão. Ana Catharina ficou nomeada diretamente depois de se recusar a nomear mulheres, visto que era a regra da noite, e Noélia foi salva durante a semana, tendo as restantes concorrentes ficado nomeadas.

Na noite deste domingo, as três concorrentes nomeadas dirigiram-se para a Sala das Decisões, onde Slávia acabou por ser expulsa pelos portugueses com 39% dos votos, tendo sido a primeira mulher a deixar a casa mais vigiada do país.

Ana Catharina teve 34% dos votos, e Soraia 27%, sendo a primeira a regressar à casa.