A mãe da cantora saiu abalada do tribunal

Fernanda Antunes

Foto: Direitos Reservados

30 nov 2023 • 16:16

Vanessa Fidalgo

Fernanda Antunes, ex-mulher de Tony Carreira e mãe de Sara Carreira, confessou que está "cansada" e que a única coisa que deseja é ter "paz", à saída do Tribunal de Santarém, depois de terem sido feitas as alegações finais no julgamento sobre a morte da filha, num acidente de viação em dezembro de 2020.

"Não quero falar, estou cansada. Só quero paz", disse. Sozinha, Fernanda Antunes mostrou-se emocionada ao longo da audiência, baixando por várias vezes a cabeça quando era feita a descrição da tragédia que vitimou Sara e saindo da sala de audiências visivelmente abalada. Tony Carreira faltou pela primeira vez a uma audiência deste processo.



No âmbito deste caso, que começou a ser investigado em 2021, o Ministério Público pediu prisão com pena suspensa para Paulo Neves (cinco anos), Ivo Lucas (por um período superior a dois anos e meio) e Cristina Branco (por um período superior a um ano) e para Tiago Pacheco uma pena de multa. "Obviamente, todos os três têm responsabilidade pelo resultado fatal destes eventos", reiterou o magistrado, criticando o facto de os arguidos não terem ainda "interiorizado o desvalor das suas condutas".



que não ligou para o INEM, não vestiu colete nem colocou o triângulo sinalizador", que Cristina Branco seguia "distraída" e que Ivo Lucas circulava em "excesso de velocidade". Por isso, referiu o MP, todos os arguidos "levaram ao falecimento de Sara".



A audiência final do processo está marcada para 12 de janeiro.