“Só via e fazia sexo, nem comia”: Atriz Deborah Secco confessa

Manter a chama acesa é uma tarefa árdua para muitos casais. A atriz brasileira Deborah Secco revelou pormenores acerca do seu casamento e da intimidade com o marido, Hugo Moura, e deixou todos boquiabertos.



Chegou a dizer que fazia sexo dez vezes por dia. As suas afirmações tornaram-se virais e a estrela da Globo viu-se obrigada a justificar-se.





"Nunca contei se foram dez. O que estava querendo dizer é que no início da relação a gente só fazia sexo, não tinha outro tipo de relacionamento. A gente só via e fazia sexo, a gente nem comia nem dormia."

Há mais de cinco anos lado a lado, Deborah e o marido tornaram-se muito cúmplices. "Com o passar dos anos, a relação vai ganhando uma nova roupagem. A gente passa a fazer outras coisas além de sexo", enalteceu, sublinhando que agora debatem mais ideias e definem objetivos.



Dicas e sugestões



Cumplicidade

Deborah defende que com o passar dos anos juntos, o casal passa a conhecer-se melhor e a saber aquilo que funciona no envolvimento sexual.



Objetivos

Estrela brasileira acredita que conversar com o companheiro/companheira acerca de objetivos em comum pode aproximar.



Fantasias

Conhecida pelos trajes ousados no Carnaval, a atriz revela que é importante a mulher sentir-se sensual e no ponto máximo da sua autoestima e usar e aquilo que a faz sentir melhor.