Sobrinha de Cristiano Ronaldo mostra mordomias do clã Aveiro

Alicia Aveiro

Foto: Direitos Reservados

01:30

André Filipe Oliveira

A vida de luxo da sobrinha mais velha de Cristiano Ronaldo já é alvo de atenções por parte da imprensa espanhola.O jornal ABC publicou um artigo sobre as mordomias que Alicia Aveiro, de 20 anos, exibe nas suas redes sociais, entre elas as viagens ao estrangeiro, como França, Itália e Grécia, e as atividades mais exclusivas, como as tardes a bordo de um iate de luxo e no SPA na Riviera Francesa, durante as últimas férias passadas em família.No Instagram, a jovem já foi duramente criticada por mostrar a vida que leva "à custa" do tio, mas desvalorizou e até brincou com a situação: "[Tenho] a vida patrocinada pelo tio que vocês queriam ter".Com cerca de 150 mil seguidores, a filha de Hugo Aveiro, irmão do internacional português, exibe sem quaisquer pudores o corpo em fato de banho. Além das férias de sonho, Alicia revela ter muito cuidado com a sua imagem pública, sentindo-se inspirada pelo estilo de Georgina Rodríguez.