Sobrinha de Trump revela segredos de família

08 jul 2020 • 19:09

Contra a própria família, a sobrinha do presidente dos Estados Unidos, Mary Trump, conseguiu publicar o seu livro 'Too Much and Never Enough : How My Family Created the World’s Most Dangerous Man', em português, 'Demasiado e nunca suficiente: Como a Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo', onde revela pormenores sórdidos sobre a infância onde Donald Trump cresceu.

A sobrinha do líder dos EUA afirma que este pagou a uma pessoa para que lhe fizesse os exames de acesso à universidade, e que a sua família sofreu de abuso emocional por parte do pai de Trump, apelidando-o de "sociopata". Por isso, Donald Trump terá desenvolvido comportamentos fora da normalidade.

Mary Trump fez ainda mais revelações sobre o passado sombrio do tio, envolto em mentiras e traumas.

Apesar de o livro estar em pré-venda, encontra-se atualmente no topo dos mais vendidos da Amazon.