Sobrinho vai interpretar Michael Jackson em filme Ainda não há data para a chegada do filme aos cinemas.

Jaafar Jackson

Foto: DR

01:30

O sobrinho de Michael Jackson, Jaafar Jackson, vai interpretar o rei da pop no filme sobre a sua vida. O realizador Antoine Fuqua, publicou, no Instagram, uma foto de Jaafar a recriar a coreografia clássica do cantor, ao mesmo tempo que usa um chapéu, que foi a marca registada do artista, com a descrição: “Orgulhoso em anunciar Jaafar Jackson como Michael – o evento cinematográfico que explora a jornada do homem que se tornou o Rei da Pop.”



Ainda não há data para a chegada do filme aos cinemas.

