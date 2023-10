Socialite Maria das Dores já está em liberdade

Maria das Dores Pereira da Cruz já não está na cadeia. A socialite, que cumpria 21 anos por ter ordenado o homicídio à martelada do marido, Paulo Pereira da Cruz, consumado a 20 de janeiro de 2007 num apartamento de Lisboa, acedeu à liberdade condicional. Os dois autores materiais do crime, um brasileiro e um cabo-verdiano, já tinham deixado a prisão.Leia no Correio da Manhã.