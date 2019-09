Sócios de Eduardo Beauté acusados de usarem memória do cabeleireiro para lançar negócio

01:30

Os sócios italianos de Eduardo Beauté - os mesmos que encontraram o corpo do cabeleireiro já sem vida no seu apartamento e chamaram o 112 - avançaram com a abertura do salão em Lisboa e até oferecem cortes gratuitos em homenagem ao hairstylist dos famosos. Um golpe de marketing que promete atrair fregueses."Em sua memória, terá uma oferta na sua 1ª marcação", pode ler-se numa SMS que foi enviada pelo Les beLLís a antigos clientes do cabeleireiro.No entanto, o caso parece não ter agradado aos seguidores do trabalho do cabeleireiro, que acusam os sócios de se estarem a aproveitar da memória do hairstylist apenas para lucrarem.