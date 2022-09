Sofia Alves confessa que sofre com sintomas da menopausa

Atriz de 49 anos sofre com “calores”. “Tem sido horrível”, admite.

Sofia Alves

01:30

Vânia Nunes

Sofia Alves, de 49 anos, fala abertamente sobre o processo da menopausa e, recentemente até pediu conselhos a quem a segue. “Ai, tantos calores. Se tiverem conselhos para me dar, por favor, eu agradeço muito. É um tapa e destapa. Estou muito bem, depois tenho muitos calores e de seguida ando afogueada. Tem sido horrível”, revelou, com a sua habitual boa disposição. “Foi um bocadinho mais cedo, mas eu já sabia que ia acontecer na minha vida”, disse, referindo-se à intervenção cirúrgica que fez em 2021 para remover o útero e os ovários.









Mas o rosto da SIC não é a única a desmitificar o tema publicamente. Liliana Campos, de 51 anos, revelou que sofreu uma menopausa precoce. “Tenho um instinto maternal muito forte, gosto muito de crianças. E achei sempre que ia ser mãe”, admitiu.

A atriz Carla Andrino, de 56 anos, também já falou do tema: “Nunca me assustou. O que me assusta é deixar de sentir ou deixar de viver.”