Sofia Alves recorda luta contra o cancro

A atriz abriu o coração numa entrevista intimista a Daniel Oliveira. A protagonista da novela da SIC ‘A Serra’ recordou o drama do cancro e falou sobre um dos seus maiores apoios: o marido

Sofia Alves, de 47 anos, abriu o coração a Daniel Oliveira no ‘Alta Definição’ da SIC. A atriz, que regressou ao pequeno ecrã na passada segunda-feira, dia 22, como protagonista da novela ‘A Serra’,A artista começou por lembrar o aparecimento de um sinal estranho no corpo, que mais tarde viria a descobrir que era cancro., afirmou, acrescentando que era algo para que ela própria evitava olhar., contou. O agravamento da situação levou o marido a questioná-la sobre o assunto:recordou.Um dos seus maiores receios é perder o marido, o seu maior pilar, com quem está casada desde 2007. ", afirmou.