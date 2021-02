Sofia Alves recorda luta contra o cancro e declara-se ao marido: "É o amor da minha vida"

Saía do meu banho, da minha higiene, e estava sempe tapada. Tinha sempre essa preocupação", acrescentou. A doença oncológica foi descoberta pelo marido, que um dia se apercebeu da gravidade da situação: "Foi ele que me disse: 'Chega! Mostra lá isso'". "Ele é um homem extraordinário e que jamais me deixaria numa autoestrada onde eu não fosse capaz de me guiar sozinha. Disse-me que íamos tratar daquilo, que íamos ser fortes e que íamos conseguir", disse.



O cancro levou a atriz a "reconstruir-se" e a mudar de vida. Sofia trocou Lisboa por uma pequena freguesia, na Lapa do Lobo, em Viseu: "Corri muito à procura do lugar ideal. Sou uma privilegiada, por ter conseguido encontrar a casa dos meus sonhos, mas este projeto só faz sentido, por ter o homem da minha vida ao meu lado". A nova estrela da SIC não poupou nos elogios ao marido: "Ele é um extraordinário filho, pai, amigo e marido. E é isso que eu tento incutir no meu filho, Guilherme, que um homem tem de ser completo. Todos os dias eu rezo para ir à frente do Celso ou os dois no mesmo dia. Sem ele, não vale a pena".



Um dos seus maiores receios é perder o marido, com quem está casada desde 2007. "É o amor da minha vida. Tem sido a pessoa que eu pedi a Deus e que ele colocou na minha vida. Todos os dias, eu rezo para ir à frente do Celso, ou irmos à mesma hora, porque senão não vale a pena". "Tenho um profundo medo da solidão, de envelhecer sem ter o meu marido, mas sou muito positiva", afirmou.



Recorde-se que a atriz está de regresso ao pequeno ecrã com a novela 'A Serra', que estreia já na próxima segunda-feira. Este é o primeiro projeto da atriz na SIC, depois de 20 anos na TVI.