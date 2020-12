Sofia Alves reencontra-se com “filha” da ficção quatro anos depois

14 dez 2020 • 14:44

Sofia Alves está de regresso aos ecrãs. A atriz é a nova contratação da SIC e vai participar na próxima novela da estação, após ter estado quatro anos sem trabalhar em televisão.

Esta sexta-feira, a atriz teve um reencontro muito especial com a pequena Maria Eduarda Laranjeira, que fez de sua filha na novela ‘Massa Fresca’ da TVI.

Nas redes sociais, a atriz não hesitou em partilhar uma fotografia ao lado da menina, de 11 anos. "Quatro anos depois com a mesma alegria e muitas gargalhadas", disse na legenda da imagem em que ambas surgem com máscaras. As duas atrizes voltam a encontrar-se na nova novela da estação de Paço de Arcos, 'Serra'.

Aos 47 anos, a atriz não cabe em si de felicidade. "É um novelão. Vamos começar a gravar uma novela que vai emocionar toda a gente", disse, no ‘Casa Feliz’ da SIC.