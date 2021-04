Sofia Alves usa dica de beleza da avó Atriz mantém o ar jovial no seu regresso ao ecrã, com a novela ‘A Serra’. O segredo é usar um creme antigo, todas as noites, para evitar as rugas.

02 abr 2021 • 13:12

Vânia Nunes

Aos 47 anos, Sofia Alves volta a estar no pequeno ecrã todos os dias, com a novela ‘A Serra’, da SIC, e mantém o ar jovial que sempre a caracterizou. Mas há um segredo: uma dica de beleza que cumpre religiosamente para manter a pele hidratada e retardar os efeitos do envelhecimento. "O truque que eu uso e que resulta desde sempre, era o que eu via a minha avó fazer. E ela morreu velhinha, linda e sem uma ruga", começou por revelar a atriz. Eu uso um creme de uma lata azul - cuja marca não vou dizer - é espesso e aconselho toda a gente a fazer isso. É impressionante, não há creme nenhum melhor. À noite, antes de dormir, faço uma pasta e aquilo absorve tudo e é o que está a ajudar-me há anos". De manhã, Sofia coloca outros produtos. "Este é o meu segredo de beleza. Custa 2 euros e resolve-me um montão de problemas."

Sofia Alves esteve quatro anos afastada da televisão e a viver no campo, em Viseu, com o marido, Celso Cleto.

