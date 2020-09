Sofia Alves volta à SIC após quatro anos sem trabalho em televisão

A carregar o vídeo ...

Sofia Alves é a nova contratação da SIC e agradece carinho

Sofia Alves foi esta terça-feira anunciada como a nova contratação da SIC.A atriz foi recebida no programa das manhãs 'Casa Feliz' e não escondeu a felicidade pelo novo desafio que vai abraçar, 20 anos depois de ter trabalhado com a estação e quatro anos depois de se afastar do pequeno ecrã, quando integrou o elenco de Massa Fresca, da TVI.Sofia vai integrar o elenco de uma das próximas novelas do canal de Paço de Arcos, depois de a última participação na ficção do canal ter sido na série 'Jornalistas', emitida entre 1999 e 2000., disse, emocionada., afirmou sobre o projeto que aí vem.Sobre a contratação, Sofia garantiu que há muito tempo que já era desejada pelo canal., explicou., disse, a sorrir.Ao deixar a emissão do programa matutino, Sofia Alves recebeu um ramo de flores das mãos de João Baião., terminou.