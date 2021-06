Sofia Alves volta para os braços do marido Susto com a saúde leva atriz a abrandar ritmo de trabalho. Terminadas as gravações da telenovela ‘A Serra’, da SIC, Sofia vai voltar a fazer uma pausa na carreira e dedicar-se à família

Sofia Alves volta para os braços do marido

Os últimos meses têm sido uma azáfama para Sofia Alves que, há vários anos afastada da televisão, viu a sua rotina mudar para dar vida à personagem Carlota na telenovela ‘A Serra’, da SIC. Um projeto desafiante, mas que contou com alguns contratempos inesperados, como foi o caso da operação aos ovários a que teve de ser sujeita para retirar quistos. A cirurgia deixou Sofia, de 47 anos, mais fragilizada, e agora a atriz admite ser hora de parar para se dedicar ao marido, Celso Cleto, e voltar a ter tempo de qualidade para si. "Tive um percalço grande de saúde e ainda não me sinto no meu melhor, ainda não estou operacional, não sinto que esteja bem. Foi uma operação muito invasiva", disse à ‘TV Guia’, acrescentando ter construído uma estabilidade financeira que lhe permite viver afastada da televisão.



Grata a Daniel Oliveira

Prestes a fazer uma nova pausa na carreira, Sofia Alves não deixa, no entanto, de agradecer a oportunidade que lhe chegou pela mão de Daniel Oliveira e admite que, em futuros projetos, irá manter-se fiel à SIC.

