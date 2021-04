Sofia Arruda abandonada pelo pai aos quatro anos

Sofia Arruda

16:29

A infância de Sofia Arruda foi marcada pela ausência do progenitor. Os pais da atriz separaram-se quando esta tinha quatro anos e o seu progenitor acabou por a abandonar. Memória que Sofia Arruda guarda até hoje.", contou numa entrevista marcante a Daniel Oliveira.", foi com estas palavras que Sofia Arruda demonstrou que não perdoou o progenitor por se ter afastado dela.Foi com lágrimas nos olhos que a atriz recordou um episódio em que pediu ao padrasto para o chamar de pai mas que este não aceitou. "", confessou.Sofia Arruda garantiu, ainda, que o amor que sempre sentiu da mãe colmatou a falta do pai. "", garantiu. Mãe e filha têm uma relação muito próxima e a atriz confessa que é uma das suas melhores amigas. "", contou a Daniel Oliveira.