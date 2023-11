Sofia Arruda anuncia sexo do segundo filho

Recorde-se que Sofia Arruda é mãe de Xavier, de quatro anos, fruto da relação com David Amaro.





, escreveu na legenda da publicação onde mostra que realizou um chá de revelação de género com bolo, doces e balões em tons de azul e rosa.

Grávida pela segunda vez, Sofia Arruda, de 35 anos, vive dias de grande felicidade. Depois de anúnciar a chegada do segundo filho, a atriz de 'Papel Principal' (SIC) preparou uma festa para familiares e amigos com o objectivo de revelar o sexo do bebé.Uma novidade que fez questão de partilhar também com os seus seguidores nas redes sociais.