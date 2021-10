Sofia Arruda em escapadinha com a família na ilha da Madeira

Sofia Arruda tirou umas miniférias em família e rumou com o marido, David Amaro, e o filho, Xavier, de dois anos, até à Madeira.A atriz regressou esta terça-feira a Lisboa e confessou ter ficado encantada com os dias passados no Funchal.

“Se eu alguma vez pensei passar o dia em biquíni a meio de outubro! Obrigada, Madeira, pelo bom tempo”, escreveu. Num dos dias, Sofia Arruda e a família estiveram no Seixal. “Pegámos no carro e 40 minutos depois estávamos do outro lado da ilha com uma paisagem de cortar a respiração, água quente e estes dois piratinhas lindos!”.