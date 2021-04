Sofia Arruda está sem trabalho após negar sexo

Sofia Arruda

Sónia Dias

Não é a primeira vez que Sofia Arruda admite ter sido vítima de assédio. Mas, desta vez, avançou com mais pormenores sobre um caso que envolveu “uma pessoa com muito poder dentro de uma estação de televisão, de uma produtora”. Em conversa com Daniel Oliveira, ontem, no ‘Alta Definição’ (SIC), a atriz, de 32 anos, disse que ficou sem trabalho depois de rejeitar os avanços.









“Uma mão, um cumprimento que ficava no sítio que não era suposto. Um beijo que me deixava um bocadinho constrangida... Mas às tantas tu pensas que, se calhar, a pessoa é assim, muito afetuosa, e ficas a sorrir timidamente e afastas-te”, contou Sofia Arruda, sem nunca referir nomes, acrescentando que recusou vários almoços e jantares que tinham como pretexto “falar de projetos”.

Um dia, porém, o assédio tornou-se mais direto. “Estava na maquilhagem, a pessoa chegou, agarrou-me o braço e disse: ‘É a tua última decisão?’. Eu disse que sim e ele respondeu-me: ‘Então tu nunca mais vais trabalhar aqui’. A verdade é que, assim que o projeto acabou, o meu nome era proposto [para outros projetos] e eu estive 5, 6, 7 anos sem trabalhar naquela estação”, revelou.