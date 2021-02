Sofia Arruda faz confissões íntimas após gravidez: "A minha líbido estava louca"

fez confissões inéditas e íntimas sobre a vida sexual após a gravidez do seu primeiro filho,, fruto da sua relação com o fisioterapeuta. Foi no livro 'Calma, Vai Correr Tudo Bem', que lançou no início deste ano, que a atriz desabafou sobre o seu apetite sexual antes e durante a gravidez., confessou. Sem tabus, a artista admitiu que o seu apetite sexual aumentou., contou.Todavia, não se ficou por aqui. A atriz que dá vida a Cindy em 'Patrões Fora' da SIC revelou que notou grandes mudanças após o nascimento do filho em julho de 2019:, acrescentou.