Sofia Arruda mostra-se sem maquilhagem: “Fiquei chocada quando o meu filho não me reconheceu”

17:44

São cada vez mais as famosas que surgem sem maquilhagem e filtros nas redes sociais. O objetivo é claro: passar a mensagem de que nem tudo o que parece é.

Sofia Arruda não foi exceção e esta segunda-feira mostrou-se de cara lavada nas redes sociais. "Como eu vejo todas as mulheres VS como elas realmente são. Eu incluída. É uma perda para ambas as partes. Eu perco porque posto algo que não é verdade e vocês perdem porque acreditam que é verdade e quando se olham ao espelho não são/estão como a imagem", começou por escrever, mostrando-se em duas fotos, com e sem maquilhagem.

A atriz desabafou ainda sobre os filtros das fotografias que usa quando está sem maquilhagem e contou um episódio caricato com o filho, Xavier, de um ano.



"E voltar atrás? E tirar os filtros da nossa vida? Como é que se faz? Eu não sei. Eu que não uso maquilhagem todos os dias. Uso filtros todos os dias. E fiquei chocada hoje quando o meu filho não me reconheceu com um filtro que eu pus na imagem para eu parecer mais bonita", rematou.