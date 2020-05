Sofia Cerveira inconsolável chora a morte do pai: "O meu herói"

View this post on Instagram O MEU HERÓI A post shared by Sofia Cerveira (@sofcerveira) on May 7, 2020 at 1:57am PDT

era 8.º dan de karaté e foi um dos fundadores Federação Nacional de Karaté Portugal.





oje, no meio das arrumações, dei com esta fotografia. Nem por acaso. Logo hoje que me deu aquela saudade, logo hoje que precisava de um abraço como este... encontro esta foto com a minha querida avó e o meu querido pai. Hoje com 93 e 75 anos, respectivamente. Imaginam o poder deste abraço? Mesmo? Tanto amor, aqui?? Sou tão, mas tão privilegiada por tê-los comigo. Só Deus sabe".





Veja o momento do 'Alta Definição', da SIC.

vive momentos de grande tristeza com a morte do pai, Raul Cerveira, aos 76 anos.Através das redes sociais, a apresentadora fez questão de prestar a sua homenagem ao progenitor, partilhando uma fotografia do pai a fazer aquilo que mais gostava, uma vez que era mestre de Karaté.escreveu na legenda da imagem, que rapidamente foi comentada por centenas de fãs e amigos que deixaram mensagens de condolências.Sofia reservou, no entanto, para si a causa da partida do progenitor.Raul Cerveira, queHá cerca de um mês, quando já estava em isolamento, Sofia já tinha partilhado as saudades que sentia de abraçar o pai e a avó, com um texto emotivo nas redes sociais.