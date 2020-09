Sofia Cerveira perde cinco quilos num mês e revela o truque

16 set 2020 • 18:06

Sofia Cerveira mostra-se satisfeita após perder cinco quilos em apenas um mês.



Aos 45 anos, a apresentadora admitiu que sempre se sentiu bem com a forma física, mas o "ano difícil" que se atravessa levou-a a ganhar algum peso. Não só devido ao período de quarentena como à morte do pai, que faleceu em maio, aos 76 anos.



"A ausência de rotinas e o confronto com esta nova realidade baralhou-me mais do que alguma vez poderia imaginar", começou por dizer a mulher do ator Gonçalo Diniz, que admitiu que acabou por se desleixar com os hábitos alimentares.



"Quando dei por mim, estava a abusar de alimentos que habitualmente evito. Para não falar do açúcar", contou.



"Depois, houve outro momento que contribuiu para esta mudança. A partida do meu querido pai. Mais vulnerável. Mais frágil. Sem vontade de lutar por mim", disse, referindo-se à perda dolorosa.



"Quando dei por mim tinha engordado cinco quilos em 3 meses. A verdade é que não tinha motivação para cozinhar e muito menos para seguir uma dieta", desabafou Sofia, sobre a fase conturbada que enfrentou.



No entanto, a atriz conta agora como conseguiu recuperar a forma física que apresentava há uns tempos. Além de ter retomado a prática de exercício físico no ginásio, recorreu a um plano 'detox'.



"As refeições são entregues em casa, tudo planeado para não termos de pensar em nada. Smoothies desintoxicantes, sopas deliciosas com combinações improváveis, saladas lowcarb muito saborosas e nutritivas", contou, explicando que começou por desinchar e, ao perceber que estava a ter resultados, decidiu continuar por estar motivada: "Já perdi tudo o que ganhei em pouco mais de um mês! Sinto-me tão mais saudável. Voltei a treinar e a minha auto estima só agradece".