Sofia Cerveira triste no último adeus ao pai: "Merecia uma homenagem maior"

Numa cerimónia reservada e cumprindo as recomendações da DGS 'despedimo-nos' como foi possível, do grande Mestre Raul Cerveira. Merecia uma homenagem muito maior e que fizesse jus ao enorme legado que nos deixa. Mas, ainda assim, foi um dia profundamente emotivo que jamais esqueceremos", explica Sofia, mostrando a coroa de flores que acompanhou a urna, simbolicamente em forma do fato de karaté que sempre acompanhou o pai.



Também o marido de Sofia, Gonçalo Diniz, deixou bonitas palavras na despedida ao sogro, que ficará para sempre ligado à História do Karaté em Portugal.



"Em paz nasceu, na paz viveu e como Mestre querido exemplar morreu... Hoje aprendi que a lealdade e o respeito se conquistam. Obrigado por tudo Mestre Raúl Cerveira! Aqui seguimos com a família sempre unida".

despediu-se no último domingo do pai,que morreu aos 76 anos, vítima de doença prolongada, deixando um enorme legado no Karaté em Portugal, onde foi 8ªdan e fundador da Associação Portuguesa de Karaté.Devido à Covid-19, as cerimónias fúnebres foram reservadas a um número muito restrito de pessoas e a apresentadora não esconde a mágoa pelo facto de o pai não ter tido a homenagem merecida na hora do adeus.