Sofia da 'Casa dos Segredos' defende ex-sogra no 'Big Brother': "Não a julguem pelo passado"

Sofia Sousa da 'Casa dos Segredos' defende ex-sogra que entrou no 'Big Brother'

entrou na nova edição do 'Big Brother', o que surpreendeu os espectadores.Mas, ao que parece, os fãs de Sofia Sousa, também ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', não reagiram bem à participação de Teresa. Há sete anos, durante a edição da 'Casa dos Segredos' em que Sofia e Tierry participaram, os dois tinham terminado uma relação há pouco tempo, da qual resultou uma filha em comum.Na altura, Teresa 'atacou' várias vezes Sofia publicamente, acusando-a de ser "obcecada" pelo filho, realçando várias vezes ter uma relação tensa com ela com comentários que, aos olhos dos milhares de fãs de Sofia, sempre caíram mal.Apesar dos problemas do passado, Sofia Sousa esclareceu agora que tudo foi resolvido e apelou aos fãs para darem uma oportunidade a Teresa, para que a mesma se mostre no reality-show da TVI, sem a julgarem pelo que aconteceu., começou por dizer Sofia, em conversa com Manuel Luís Goucha durante o programa 'Você na TV', garantindo que muitas pessoas estão contra a participação da mãe de Tierry por esse motivo., disse, mostrando que fez questão de visitar a estação de Queluz para apoiar a ex-sogra., revelou o rosto da TVI sobre a avó da neta., afirmou Sofia Sousa, que foi um dos rostos mais acarinhados da quarta edição da 'Casa dos Segredos'.